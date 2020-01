À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé en patron dans le onze type du Stade Rennais. Pour sa deuxième saison en professionnel, le milieu de terrain a pris part à 19 matches de Ligue 1 cette saison, dont 18 comme que titulaire. Un temps de jeu conséquent pour un joueur de son âge, qui lui permet d’établir un record sur l’exercice actuel.

La pépite des Rouge et Noir totalise 1601 minutes jouées en championnat, soit plus que le temps de jeu cumulé de tous les autres joueurs de moins de 18 ans, dans les cinq grands championnats (1099 minutes). Une statistique révélée ce mercredi par OptaJean, qui en dit long sur le talent du jeune naturalisé français. Et pour cela, le président rennais, Olivier Létang, a l’intention de conserver le plus longtemps possible son joueur.