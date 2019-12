Il n’a pas fallu beaucoup de mois pour se rendre compte de l’émergence d’Eduardo Camavinga (17 ans) au sein du Stade Rennais, mais aussi de l’Équipe de France Espoir qu’il a rejoint en fin d’année. Le jeune milieu de terrain est l’une des révélations de ce début de saison, et son président, Olivier Létang, l’a bien remarqué. Ce dernier s’attend à devoir batailler dur avec son prodige sur le marché des transferts alors que certaines rumeurs annoncent le Real Madrid comme étant déjà sur les rangs. Dans une interview accordée à L’Équipe, le patron de l’actuel troisième de Ligue 1 explique qu’il aimerait que son protégé reste à Rennes pour continuer à grandir.

« J’ai déjà dit qu’on espérait qu’il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas. On veut qu’il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. C’est un garçon extrêmement rare (...). Mais l’idée pour nous est d’accompagner le joueur pour qu’il prenne le plus de plaisir possible. L’objectif aujourd’hui avec Eduardo, c’est qu’il performe. Le reste, on verra plus tard », a-t-il confié.