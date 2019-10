Battu par la Lazio Rome jeudi soir lors de la 2e journée de la phase de poules de Ligue Europa (1-2), le Stade Rennais en est désormais à sept matches sans victoire toutes compétitions confondues. Le dernier succès des Rennais remonte en effet au 25 août contre Strasbourg, en Ligue 1 (2-0). Après le match au Stadio Olimpico, le président du SRFC Olivier Létang a alors fait un point sur la situation, et ce dernier ne veut pas entendre parler de crise.

« Franchement, on n’est absolument pas en crise. Je n’aime pas ce terme-là. On a beaucoup de calme et de sérénité en interne, et beaucoup de confiance dans les joueurs, le staff, tout le monde. On sait que le contenu, encore une fois, que ce soit à Marseille ou ce soir, a été très intéressant. Donc il faut qu’on fasse encore plus pour inverser le cours des choses et aller chercher des victoires. Mais on va le faire en restant très soudés, très solidaires et en avançant tous ensemble », a déclaré Létang au micro de RMC Sport.

