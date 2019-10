Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa, le Stade Rennais se déplaçait à Rome pour y affronter la Lazio. Tenus en échec par le Celtic (1-1) lors de la première levée, les joueurs bretons souhaitaient engranger leur premier succès dans cette campagne européenne. Pour y parvenir, Julien Stéphan s’appuyait sur un 3-5-2 et titularisait notamment Joris Gnagnon et Flavien Tait. Côté Lazio, Simone Inzaghi optait pour un système similaire avec le duo Immobile-Caicedo en pointe. Dès les premières minutes, les hommes de Julien Stéphan se procuraient une belle opportunité. Sur la gauche, Doumbia centrait pour Tait qui se faisait déséquilibrer dans la surface par Vavro.

L’arbitre ne bronchait pas mais le penalty semblait évident (2e). Quatre minutes plus tard, la Lazio réagissait par Immobile suite à un corner tiré par Cataldi, mais la reprise du buteur italien passait au-dessus (6e). Le Stade Rennais arborait un visage plutôt séduisant dans la première demi-heure. Bien servi par Traoré, Jonas Martin tentait une belle frappe, bien captée par Strakosha (25e). Les Bretons parvenaient à s’approcher une nouvelle fois des buts gardés par Strakosha. Morel alertait Tait à l’entrée de la surface dont la frappe enroulée, légèrement déviée, passait juste à côté (31e). Bien muselée par son adversaire, la Lazio ne se créait pas d’occasion franche. Sur coup-franc, Cataldi enveloppait bien son ballon mais ne surprenait pas un Mendy vigilant (42e).

Le Stade Rennais peut s’en vouloir

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais se procurait une grosse occasion. Niang combinait bien avec Tait dont la remise trouvait Camavinga. Le jeune milieu de terrain reprenait le ballon du bout du pied qui filait juste à côté (49e). Les Bretons étaient récompensés peu avant l’heure de jeu. Sur un coup-franc très bien exécuté par Grenier, Morel surgissait et catapultait le ballon de la tête au fond des filets (0-1, 55e). Une ouverture du score qui vexait les hommes de Simone Inzaghi. Ces derniers poussaient leurs adversaires dans leurs derniers retranchements. Fort logiquement, la Lazio égalisait grâce à Milinkovic-Savic bien servi dans la surface par Luis Alberto. La frappe vicieuse du milieu de terrain trompait Mendy (1-1, 64e). Les choses se gâtaient sérieusement pour Rennes qui devait baisser pavillon une deuxième fois. Sur la droite, Milinkovic-Savic distillait un bon centre pour Immobile qui trompait Mendy d’une tête croisée (2-1, 75e).

Touchés dans leur orgueil, les hommes de Julien Stéphan jetaient leurs dernières forces dans la bataille. Bourigeaud, sur coup-franc, enroulait bien son ballon mais Strakosha détournait en corner (80e). Le Stade Rennais poussait en fin de match et Clément Grenier voyait sa volée filer juste à côté des buts de Strakosha (85e). Malgré une fin de match intéressante, le Stade Rennais laissait encore filer les trois points. Dans les autres matchs de la soirée, Arsenal s’amusait face au Standard de Liège et l’emportait largement (4-0) grâce notamment à un doublé de la pépite brésilienne Gabriel Martinelli. Dans le groupe du Stade Rennais, le Celtic l’emportait sans trembler (2-0) face à Cluj avec un but d’Odsonne Edouard. Le Séville FC s’extirpait difficilement du piège Nicosie (1-0) grâce à Chicharito.

Les résultats de la soirée

Dudelange 0-4 Qarabag (encore en cours) : Zoubir (11e), Michel (30e), Richard (42e, sp), Quintana (69e) pour Qarabag

Séville FC 1-0 Apoël Nicosie : Chicharito (18e) pour le Séville FC

Lugano 0-0 Dynamo Kiev

Malmö 1-1 FC Copenhague : Rosenberg (55e) pour Malmö ; Nielsen (45e+5, csc) pour Copenhague

Krasnodar 1-2 Getafe : Ari (69e) pour Krasnodar ; Angel (36e, 61e) pour Getafe

Trabzonspor 2-2 FC Bâle : Parmak (26e), Sosa (78e) pour Trabzonspor ; Widmer (20e), Okafor (80e) pour Bâle

Rosenborg 1-4 PSV Eindhoven : Adebgenro (70e) pour Rosenborg ; Rosario (14e), Dumfries (37e), Malen (41e, 79e) pour le PSV

Sporting Portugal 2-1 Linz ASK : Phellype (58e), Fernandes (63e) pour le Sporting ; Raguz (16e) pour Linz

Lazio Rome 2-1 Stade Rennais : Milinkovic-Savic (64e), Immobile (75e) pour la Lazio ; Morel (55e) pour Rennes

Celtic Glasgow 2-0 Cluj : Edouard (20e), Elyounoussi (59e) pour le Celtic

Vitoria Guimaraes 0-1 Eintracht Francfort : N’Dicka (36e) pour Francfort

Arsenal 4-0 Standard de Liège : Martinelli (13e, 16e), Willock (22e), Ceballos (57e) pour Arsenal

