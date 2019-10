Défait par le Stade de Reims à domicile (0-1) dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, le Stade Rennais n’a plus gagné depuis la troisième journée de championnat face à Strasbourg (2-0) le 25 août dernier. Une situation plus que préoccupante pour le SRFC, européen cette saison, bien que le président du club, Olivier Létang, ne semble pas tirer de sonnette d’alarme pour le moment comme il l’a confié après la rencontre.

« On traverse une période difficile, mais, malgré cela, on garde une très grande confiance, convaincus qu’on aura le fameux déclic à un moment donné. On a un coach de grande qualité, un staff qui travaille très bien, un effectif de qualité. Maintenant, il faut qu’on regarde comment on peut aller chercher le supplément d’âme » a-t-il expliqué.

