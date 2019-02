Rennes a fait match nul hier à domicile face à l’OM (1-1) sans Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif n’était même pas inscrit sur la feuille de match et beIN Sport dévoilait qu’il avait été mis à l’écart après un incident survenu durant la mise au vert. Julien Stéphan a tenu à éteindre le début d’incendie dès la fin de rencontre. « Hier, il ne s’est pas présenté à la mise au vert. Il était épuisé donc à partir de là, j’ai décidé de ne pas le convoquer. Je l’ai eu au téléphone, il s’est excusé donc ça va rentrer dans l’ordre tranquillement. Je ne pouvais pas, par rapport aux règles de vie et de groupe, le convoquer ce week-end. »

Rien de grave donc d’autant que le joueur a effectué son retour à l’entraînement avec le groupe ce lundi. RMC explique d’ailleurs qu’une réunion a eu lieu ce matin entre le joueur, le président Olivier Létang et l’entraîneur pour effectuer une mise au point. Le club ne devrait plus communiquer sur cette affaire et Ben Arfa ne fera sans doute pas l’objet de sanction. Il y a un an, James Léa-Siliki avait été envoyé en réserve pour des écarts de conduite.