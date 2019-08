Ce soir, le Stade Rennais a réalisé un petit exploit en s’offrant sur sa pelouse le Paris Saint-Germain (2-1). Un match très solide des Bretons qui ont tenu bon pendant 90 minutes et qui ont fait mal à la défense adverse. Interrogé par Canal + à la fin de rencontre, Clément Grenier a mis en avant la prestation de son équipe.

« On avait bien préparé ce match, on les a joués trois fois en peu de temps. On a insisté sur la défense et l’utilisation du ballon. On savait que si on arrivait à se sortir du premier rideau défensif, on pouvait les gêner. On a fait preuve d’une grande solidarité, même quand on a été en difficulté. On a été costauds. C’est la qualité du coach, on adhère et on a beaucoup regardé ce qui nous avait manqué lors du Trophée des Champions. On avait des espaces auprès de Verratti et dans le dos de Marquinhos et Draxler. On a su en profiter. Je pense qu’on a mérité ces trois points. »

