Depuis le début de l’exercice 2019-2020, Eduardo Camavinga (17 ans) empile les prestations de haute volée sous les couleurs du Stade Rennais. Ses bonnes performances ne sont d’ailleurs pas étrangères à la 3e place occupée par les Bretons en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain français, déjà très mature et très serein sur le rectangle vert, va désormais continuer sa progression aux côtés de Steven NZonzi (31 ans), champion du monde 2018 prêté par l’AS Rome à Rennes dans les dernières heures du mercato hivernal jusqu’à la fin de la saison, plus une année en option.

Présenté officiellement aux médias ce lundi, Steven NZonzi n’a pas caché l’admiration qu’il porte à l’égard de pour son nouveau coéquipier : « c’est un très bon jeune joueur. Ce qu’il fait à son âge, ce n’est pas facile. Il est très jeune et le fait très bien. Cela va être intéressant de jouer à ses côtés. Oui, je le regardais avec curiosité. A 17 ans je ne pense pas que j’aurais pu jouer en Ligue 1. Je jouais en CFA pur ma part et c’était déjà très compliqué ». Celui qui portera le numéro 25 au Stade Rennais aura donc la mission, pour aller chercher qualification en Ligue des Champions en fin de saison, d’encadrer le très prometteur Eduardo Camavinga, sous contrat en Bretagne jusqu’en juin 2022 et qui ne manque pas de prétendants en vue du mercato estival.