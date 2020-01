Le Stade Rennais est troisième de Ligue 1 et peut croire à une qualification européenne en fin de saison. C’est dans cette optique qu’il a travaillé sur le mercato hivernal pour dégoter des joueurs susceptibles de lui apporter une touche supplémentaire. Steven Nzonzi a donc été contacté par le président Olivier Létang, au courant de la situation délicate de l’international français à Galatasaray. Comme nous vous l’avons révélé, il a su trouver les mots pour séduire le milieu de terrain de 31 ans, qui a finalement donné son accord au club breton.

[#MercatoSRFC] Le #StadeRennais F.C. est fier de vous annoncer la venue jusqu’à la fin de la saison de Steven #Nzonzi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. (avec une option d'un an supplémentaire)

---#AllezRennes#ToutDonner pic.twitter.com/skR4weYZvK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2020

« Degemer Mat Steven. Le Stade Rennais F.C. est fier de vous annoncer la venue jusqu’à la fin de la saison de Steven Nzonzi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 et de l’Europa League en 2016. (avec une option d’un an supplémentaire). C’est donc un très joli coup réalisé par le Stade Rennais. Après avoir satisfait à la visite médicale, Steven Nzonzi a paraphé son contrat cet après-midi, il assistera ce soir au derby face à Nantes. Notre nouveau milieu de terrain, qui va découvrir la Ligue 1 Conforama, portera le numéro 25 » précise le communiqué du club breton.

Le Stade Rennais a doublé la concurrence anglaise

Un joli coup car le club avait besoin de renfort dans ce secteur du jeu. Léa-Siliki est revenu dans le turnover pour accompagner le phénomène Camavinga, mais Grenier ne joue quasiment plus, Bourigeaud est utilisé sur un côté et Jonas Martin est toujours blessé. L’arrivée de Nzonzi va donc amener de la concurrence et surtout du poids et de l’expérience au milieu rennais.

Pour le Français, ce sera aussi l’occasion de se relancer après sa mauvaise expérience à Galatasaray. Mis à l’écart de l’équipe après le match de Ligue des Champions face au PSG le 11 décembre dernier, il n’a pas compris le choix de son entraîneur. Toujours sous contrat avec l’AS Roma (jusqu’en 2022), il a pu casser le prêt avec le club stambouliote afin de rallier le Stade Rennais plutôt que l’Angleterre, où plusieurs clubs étaient intéressés.