Des passages en Europe, Juan Quintero (27 ans) en a connu au FC Porto et au Stade Rennais. Et le joueur de River Plate pourrait en entamer un troisième. Lors d’une conférence de presse, l’international colombien (23 sélections) a évoqué un intérêt de l’Ajax Amsterdam.

« Le club le sait, l’entraîneur aussi, mais je pense que la chose la plus importante est qu’aujourd’hui je suis à River », s’est-il exprimé en restant cependant flou. Arrivé en Argentine en janvier 2018, Quintero s’est forgé un très beau palmarès avec El Millonario, en remportant une Supercoupe d’Argentine et la Copa Libertadores l’an dernier. Mais voilà, sa situation sportive n’est pas au mieux. L’ancien Rennais a peu de temps de jeu et n’a joué que 8 des 19 matches de championnat, dont 1 seul comme titulaire. Affaire à suivre.