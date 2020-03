Si la plupart des championnats européens sont arrêtés pour cause de Coronavirus, ce n’est pas le cas de la Russie. Le Zenit affrontait devant son public Ural pour le compte de la 22e journée de championnat. Un match mené de bout en bout par l’équipe de Sergey Semak qui a plus que justifié son statut de leader. Rapidement, l’Iranien Sardar Azmoun a ouvert le score (8e) avant qu’Artem Dzyuba double la mise (12e). Sardar Azmoun s’est ensuite offert un doublé (15e) avant que Malcom - longtemps blessé - inscrive son premier but avec le club qu’il a rejoint l’été dernier (27e).

En seconde période, Sardar Azmoun a poursuivi son excellent match avec un triplé suite à une passe décisive de Malcom (61e). Malgré la réduction du score d’Andrey Panyukov sur penalty, le spectacle a repris avec un nouveau but signé Sebastiàn Driussi (69e) et le deuxième de la rencontre d’Artem Dzyuba (72e) sur penalty. Avec ce succès 7-1, le Zenit maintient le cap et prend provisoirement neuf points d’avance sur Krasnodar qui défiera le FK Sochi demain à midi. Plus tôt dans la journée, le Spartak Moscou dirigé par Domenico Tedesco s’est offert le FK Orenbourg (3-1).