Le Red Bull Salzbourg a décidé de fermer la porte pour Hee-Chan Hwang (23 ans). Déjà orphelin d’Erling Braut Haland (vendu au Borussia Dortmund contre 20M€) ainsi que de Takumi Minamino (acheté par Liverpool en échange de 10M€), l’actuel leader du championnat d’Autriche avait récemment vu Wolverhampton ou encore l’OL manifester leur intérêt pour l’attaquant sud-coréen. Sky Sports rapportait même en décembre dernier qu’il était la priorité des Wolves cet hiver. Mais le directeur sportif de Salzbourg a tapé du poing sur la table.

« Hwang n’est pas à vendre au cours de ce mercato hivernal. Nous ne le laisserons pas partir pour 40M€ non plus. Nous ne négocierons avec aucun club », a affirmé Christoph Freund au quotidien autrichien Salzburger Nachrichten, ce mercredi. Des propos qui font échos aux déclarations de Jean-Michel Aulas au sujet de l’international sud-coréen, sous contrat jusqu’en 2021 en Autriche et auteur de 9 buts et 14 passes décisives en 22 matches cette saison. Salzbourg, en plus de tenter de conserver son titre de champion sur la scène nationale, disputera les 16es de finale de la Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort, les 20 et 27 février prochains.