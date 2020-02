L’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, évoquait début janvier vouloir reprendre le SC Toulon (National 1). Or, Claude Joye, président du club et actionnaire majoritaire, ne compte pas vendre ses parts.« Pour réaliser une OPA, il faut que des actions soient à vendre et ce n’est pas mon projet. On a repris le club en DH en vue de le ramener au niveau pro. On n’a pas fait tout ça pour lâcher avant », réagit-il dans des propos rapportés par Le Parisien.

Il a également dézingué la méthode Boudjellal : « Son projet, c’est de la communication. L’association et la formation ne l’intéressent pas. Il est porteur d’un projet marketing avant tout. » Claude Joye est ferme, il ne vendra pas le club. Cependant, il ouvre la porte à une collaboration avec l’ancien président du RCT, jugeant qu’il pourrait être utile au club. Une décision est attendue début avril.