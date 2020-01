La SPAL n’arrive pas à enchainer. Après sa victoire surprenante sur le terrain de l’Atalanta Bergame (2-1) la semaine passée, la formation entraînée par Leonardo Semplici voulait continuer sur sa lancée, ce samedi à domicile contre Bologne (21e journée de Serie A). C’est malheureusement tout le contraire qui a eu lieu.

Ça avait pourtant bien commencé. Andrea Petagna, le meilleur buteur du club, inscrivait sur pénalty (23e) son 8e but cette saison en Serie A. Mais les locaux n’ont tenu leur avantage qu’une minute. Bologne égalisait grâce à un but de Francesco Vicari contre son camp, avant de plier le match en l’espace de 5 minutes en seconde période grâce à Musa Barrow (59e) et Andrea Poli (63e). Score final : 3-1. Au classement, Bologne (27 points) passe à la 10e place de Serie A alors que la SPAL (18e, 15 points) manque l’occasion de se donner de l’air.