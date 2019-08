Bologne a fait une bonne opération ce soir en venant in extremis à bout de Spal 1-0. C’est Roberto Soriano qui a marqué l’unique but de la rencontre dans les dernières minutes (90e+3). Un but qui vaut trois points.

Grâce à ce succès, les Rossoblù prennent logiquement la tête avec 4 points puisqu’ils ont joué un match de plus que tout le monde. Spal est désormais 18e de Serie A avec zéro point au compteur.

