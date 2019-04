Au Stadio Atleti Azzurri d’Italia de Bergame, l’Atalanta (5e, 48 points) recevait Bologne (18e, 27 points) ce jeudi soir dans le cadre de la 30e journée de Serie A. Devant leur public, les hommes de Gian Piero Gasperini n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir (4-1). Et les supporters ont assisté à un festival offensif en première période. Dès la 3e minute, Ilicic ouvrait en effet le score pour l’Atalanta. Et seulement deux minutes plus tard, le joueur slovène inscrivait un doublé (5e).

Les locaux étaient en feu et Hateboer enfonçait même le clou (9e) avant que Zapata ne marque le quatrième but (15e). Une véritable performance puisque ça n’était plus arrivé en Serie A depuis 1932 et un match entre la Juventus et l’AS Roma ! La réduction du score d’Orsolini en deuxième période (54e) ne changeait rien. Grâce à ce succès, l’Atalanta prend donc provisoirement trois points d’avance sur ses trois poursuivants. Bologne est toujours dans la zone rouge.