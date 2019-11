Pour le compte de la 11e journée de Serie A, trois matches se disputaient à partir de 15h. Après la défaite de l’Atalanta à domicile contre Cagliari (0-2), l’Hellas Vérone accueillait notamment Brescia. Grâce à un but de Salcedo Mora (50e) et une réalisation de Pessina (81e), les Gialloblu ont remporté la victoire (2-1) et s’emparent de la neuvième place, alors que les visiteurs sont toujours dix-huitièmes. Malheureusement, ce match a été marqué par des injures racistes à l’encontre de Mario Balotelli, buteur en fin de match (85e). L’ancien joueur de l’OM a d’ailleurs menacé de quitter la pelouse avant de rester...

Seizième avant le coup d’envoi, Lecce pouvait réaliser une bonne opération en cas de succès contre Sassuolo, mais les deux équipes se sont quittées dos à dos (2-2). Les locaux restent seizièmes, les visiteurs sont quinzièmes. Enfin, le Genoa de Thiago Motta recevait l’Udinese. Les hommes de l’ancien joueur du Paris SG se sont inclinés en fin de match (1-3). Du coup, les Rossoblu restent devant la zone rouge (17es). De son côté, l’Udinese est douzième.

Les résultats de la journée :

Atalanta 0-2 Cagliari : Pasalic (32e, csc), Oliva (58e)

Genoa 1-3 Udinese : Pandev (22e) ; De Paul (32e), Sema (87e), Lasagna (90e+5)

Hellas Vérone 2-1 Brescia : Salcedo Mora (50e), Pessina (81e) ; Balotelli (85e)

Lecce 2-2 Sassuolo : Lapadula (18e), Falco (42e) ; Toljan (35e), Berardi (85e)