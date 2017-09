C’était un soir de foot en Italie ce mercredi, avec la 5e journée de Serie A qui offrait plusieurs chocs. Le premier concernait la Juventus Turin, opposée à la Fiorentina. Matuidi était titularisé côté turinois, tout comme Veretout et Théréau au sein de la Viola. Après une première période globalement fermée, Mandzukic a libéré les Turinois d’une tête plongeante suite à un centre de Cuadrado (1-0, 53e). Suffisant pour sceller un 5e succès en autant de matches. Mais cela ne suffit pas à s’asseoir sur le trône puisque dans le même temps, Naples l’a emporté, dans l’autre choc de la journée, sur la pelouse de la Lazio, 4e au coup d’envoi.

Tout commençait mal pour le Napoli avec l’ouverture du score signée De Vrij à la 30e minute. Mais tout a basculé en l’espace de 4 minutes en seconde période ! Koulibaly égalisait suite à un corner (54e), puis Callejon donnait l’avantage aux siens (56e), avant que Mertens s’offre un but magnifique pour creuser l’écart (58e) ! Jorginho a ajouté un dernier but, sur penalty, dans le temps additionnel (4-1). Un coup de force impressionnant des hommes de Sarri, qui reprennent donc la première place du classement, avec 5 victoires en autant de rencontres. Dans les autres matches, l’AC Milan l’a emporté gace à La Spal, grâce à deux penalties, tirés par Ricardo Rodriguez puis Kessié. A noter également le succès du Torino sur la pelouse de l’Udinese (3-2). Plus tôt dans la journée, la Roma avait étrillé Beneventa (4-0).

Retrouvez le classement de la Serie A.