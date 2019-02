La 25e journée de Serie A continuait ce dimanche avec notamment une rencontre entre Bologne et la Juventus. Les locaux, barragistes, voulaient faire chuter la Juve pour la première fois de la saison en championnat. De son côté, le leader turinois voulait continuer sa série de bons résultats. Et ce sont les locaux qui s’offraient les deux premières occasions, mais Sansone manquait une première fois le cadre (11e) avant de buter sur Perin (22e). La Juve ripostait et Ronaldo (28e) et Bernardeschi (31e) ne parvenaient pas à trouver le fond des filets. Si Mbaye tentait de donner l’avantage aux siens (55e), Dybala ouvrait le score, huit minutes après son entrée en jeu (0-1, 67e). Les Turinois s’imposaient par la plus petite des marges (0-1) et se rattrapaient après leur revers contre l’Atlético de Madrid dans la semaine.

Sur les autres pelouses, la lanterne rouge, le Chievo Verone, affrontait le Genoa, 13e. En première période, les deux équipes se neutralisaient et Stepinski (12e) butait sur Radu, avant que Criscito ne soit accroché dans la surface du Chievo sans que l’arbitre ne siffle un penalty (25e). En deuxième période, Kiyine voyait son coup-franc passer à côté, tandis que Kouamé ne cadrait pas (70e). Le score en restait là (0-0). Enfin, Sassuolo recevait la SPAL afin de se rapprocher de la première partie de tableau. Demiral voyait son but refusé (32e) et finalement, les locaux ouvraient bien le score. Peluso était trouvé par Sensi et concluait bien (1-0, 43e). En seconde période, la SPAL profitait d’une erreur défensive de Sassuolo pour obtenir un penalty, que transformait Petagna (1-1, 68e). La SPAL poussait et Felipe trouvait le montant (74e). Le score ne bougeait plus et Duncan était même exclu pour les locaux dans les derniers instants (90e+3).

Bologne 0-1 Juventus : Dybala (67e)

Chievo 0-0 Genoa

Sassuolo 1-1 SPAL : Peluso (43e) ; Petagna (68e).