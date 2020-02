La 25e journée de Serie A est totalement chamboulé à cause du coronavirus puisque quatre rencontres du championnat d’Italie ont été reportées ce dimanche. Cependant, à 12h30, le Genoa (18e, 22 points) recevait bel et bien la Lazio (2e, 56 points) au Stadio Luigi Ferraris. Sur une série de quatre matches sans défaite, les Rossoblu voulaient faire tomber les Biancocelesti, invaincus en Serie A depuis le 25 septembre.

Plus entreprenants, les joueurs de Simone Inzaghi faisaient la différence grâce à Marusic (2e) et Immobile (51e). Mais les locaux se reprenaient et Cassata réduisait l’écart (57e). Cependant, Cataldi redonnait deux buts d’avance aux visiteurs (71e). En fin de match, Criscito relançait les siens sur penalty (89e) mais la Lazio s’imposait tout de même sur le score de 3-2. Une victoire qui permet aux Biancocelesti de conforter leur seconde place, alors que le Genoa est toujours dans la zone rouge.