La phase retour du championnat italien démarrait ce samedi avec en ouverture une rencontre a priori déséquilibrée opposant la Lazio Rome (3e, 42 pts) à la Sampdoria (16e, 19 pts) dans le cadre de la 20e journée. Les hommes de Simone Inzaghi n’ont pas fait dans la dentelle face aux hommes de Claudio Ranieri. Felipe Caicedo donnait tout d’abord rapidement l’avantage aux locaux en reprenant une frappe de Ciro Immobile repoussée par Audero (1-0, 7e). Puis l’international italien doubla la mise dix minutes plus tard sur penalty (2-0, 17e), avant d’inscrire un deuxième but personnel après avoir driblé le portier de la Samp (3-0, 20e).

Le plus dur était fait au moment de rentrer aux vestiaires mais à leur retour sur le terrain, les Biancocelesti en avaient encore sous les crampons. Basto, bien servi par Lucas Leiva, alourdissait la marque (4-0, 54e) avant que Ciro Immobile ne s’offre un coup du chapeau, en transformant un nouveau penalty pour les siens (5-0, 65e). La Sampdoria sauvait tout de même l’honneur en réduisant la marque par l’intermédiaire de Linetty (5-1, 71e) mais terminait ma rencontre à 10, après le carton rouge reçu par Chabot pour un tacle en position de dernier défenseur (74e). Avec ce nouveau succès (5-1), le 11e consécutif en Serie A, acquis notamment grâce aux 21es, 22es et 23es buts de Ciro Immobile, plus que jamais meilleur buteur du championnat, la Lazio conforte sa troisième place (45 pts) et maintient la pression sur l’Inter Milan (2e, 46 pts) et la Juventus (1er, 48 pts). La Sampdoria reste engluée à une dangereuse 16e place, avec seulement 5 points d’avance sur le premier relégable, le Genoa.