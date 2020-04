Les compétitions nationales, européennes et même internationales ayant été stoppées ou reportées, les nombreuses instances du ballon rond doivent désormais se pencher sur la suite de la saison, en attendant bien évidemment le feu vert des autorités sanitaires pour reprendre les matches. Les dirigeants donnent donc leur avis et en Italie, le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina n’a pas écarté ce dimanche l’hypothèse d’une fin de saison en septembre ou octobre.

« La Serie A jusqu’en septembre ou octobre ? C’est une hypothèse. La seule façon sérieuse de faire face à une urgence de ce type est d’arrêter les compétitions de la saison 2019-2020 cette année. Nous travaillons sur toute une série d’hypothèses pour mieux gérer cette situation. Une date possible de reprise est le 17 mai mais nous savons, et je le souligne une fois de plus, qu’il s’agit d’une hypothèse, a lâché le dirigeant italien à Raï Sport avant d’expliquer pourquoi il voulait finir la saison. C’est une façon d’éviter de compromettre non seulement la saison 2019-2020 mais aussi la saison 2020-2021. »