Deux matches de la 26e journée de Serie A, initialement prévus le week-end dernier mais reportés en raison du coronavirus, se tenaient ce dimanche à 15h00, évidemment à huis clos. Opposé au Genoa à San Siro, le Milan AC (7e) s’est fait surprendre (2-1). Les Rossoblu ont ouvert le score à la 7e minute par leur vétéran Goran Pandev (36 ans), auteur de son 7e but en championnat. C’est ensuite Francesco Cassata qui a fait trembler les filets juste avant la mi-temps. Il faisait évoluer le score à 2-0. Les Milanais réduisaient la marque par Zlatan Ibrahimovic (78e), une réaction trop tardive puisque le score restait à 2-1. Les Rossoneri ratent une belle occasion de se rapprocher des places européennes alors que son bourreau sort de la zone de relégation et est désormais 16e.

L’autre match se déroulait au Stade Luigi-Ferraris. L’autre équipe de Gênes, la Sampdoria (17e), affrontait le Hellas Vérone (8e). Les visiteurs marquaient les premiers grâce à Mattia Zaccagni. Mais la Samp renversait le match dans le dernier quart d’heure. Fabio Quagliarella réduisait la marque à la 78e minute avant de récidiver sur penalty (86e). Il marquait ses 8e et 9e buts de la saison en Serie A et permettait à son équipe de l’emporter (2-1). Trois points précieux dans la course au maintien.