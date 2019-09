Dernier match de ce dimanche de football en Italie, avec ce Hellas Vérone - AC Milan comptant pour la troisième journée de championnat. Sans briller, les Milanais repartent tout de même du Marcantonio-Bentegodi avec les trois points (1-0).

Stepinski était expulsé assez rapidement pour les locaux (21e), mais la formation de Vérone tenait bien et parvenait à atteindre la pause sans encaisser de but. Ante Rebic entrait à la pause côté lombard, mais c’est bien Piatek qui allait ouvrir le score, sur penalty (0-1, 68e). Il pensait avoir doublé la mise à la 83e minute, mais son but était finalement annulé. Milan grimpe jusqu’à la septième place alors que son rival du soir est désormais onzième.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10