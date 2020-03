Plus de sports à la télé. Pour les téléspectateurs, il faut s’y habituer, mais pour les diffuseurs, c’est une situation de crise. En Angleterre, la chaîne Skysports, qui possède les droits de la Premier League, a proposé à ses abonnés la possibilité d’annuler temporairement l’abonnement, afin de ne pas avoir à payer durant cette période sans match.

Une initiative plutôt généreuse qui lui revient en pleine figure. Les abonnés se sont en effet précipités sur cette option, qui ne peut se faire via Internet et nécessite un appel téléphonique. Surchargé d’appels, Skysports ne parvient visiblement pas à faire face et de nombreux clients mécontents rapportent qu’ils attendent plus d’une heure avant qu’un message automatique leur explique que tous les interlocuteurs sont occupés...