C’est l’un des épisodes les plus marquants de ces dernières années. En mai 2018, des supporters du Sporting Lisbonne s’étaient introduits au centre d’entraînement pour s’en prendre aux joueurs et au staff, coupables de mauvais résultats. Ce qui avait conduit au départ de nombreux d’entre eux, traumatisés par cette attaque aussi violente que pathétique. Jérémy Mathieu, le défenseur français de 36 ans, fait partie de ceux qui ont vécu cet événement et qui sont restés au club.

« Je n’oublierai jamais la peur que j’ai ressentie. J’ai tout de suite appelé ma femme parce que je ne savais pas si je rentrais chez moi. À la fin des matchs, je me souviens encore de cet épisode si fort. Je n’ai pas changé mes routines, mais je crains que cela ne se reproduise », a-t-il confié, relayé par As. « Acuña a été touché au visage par deux ou trois personnes derrière lui, tandis que Misic a été frappé avec une ceinture. Il y avait trois personnes à la porte du vestiaire qui voulaient empêcher les joueurs de partir », se remémore-t-il. Un souvenir traumatisant qu’il traînera toute sa vie.