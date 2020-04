Débarqué au Racing Club de Strasbourg en 2018, Adrien Thomasson s’est rapidement imposé dans sa nouvelle équipe. Après un exercice 2018-2019 intéressant (34 matches toutes compétitions confondues, 5 buts, 8 passes décisives), le milieu de terrain français est resté sur sa lancée cette saison, lui qui a trouvé le chemin des filets à 10 reprises et délivré trois caviars en 32 apparitions. Mais dans un peu plus d’un an, l’ancien Nantais arrivera au terme de son contrat avec le RCSA. Une situation qui pourrait donc pousser certains clubs à se tourner vers lui lors du mercato.

Et d’après les informations de France Football, deux clubs seraient déjà intéressés par le joueur aujourd’hui âgé de 26 ans : l’Olympique de Marseille et le LOSC. Malgré une belle cote dans l’Hexagone, Adrien Thomasson ne devrait pas coûter trop cher, avec un contrat en plus qui se termine en juin 2021, au club phocéen, en manque de moyens financiers. De son côté, le club nordiste pourrait réaliser le même coup que l’an dernier avec un certain Benjamin André, à savoir recruter un joueur d’expérience. Reste désormais à connaître la position du joueur et de Strasbourg.