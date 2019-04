Alors qu’il a conclu un accord avec le Racing Strasbourg pour partir en cas d’offre conséquente, Kenny Lala a témoigné de tout son amour pour le RCSA, lui qui envisage également de rester en Alsace.

« Mon envie serait de jouer dans un club qui joue l’Europe. Je veux surtout être titulaire. Jouer, c’est ce qui amène beaucoup de confiance et permet de se faire plaisir. S’il faut aller plus, c’est pour jouer l’Europe. Rester à Strasbourg ? C’est possible. Je suis heureux. C’est une belle ville, je me suis vite adapté et les supporters m’ont bien adopté. Je me sens bien » a-t-il confié sur le plateau du Canal Football Club.