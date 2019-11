La 15e journée de Ligue 1 se poursuit en Alsace ! Douzième, sur deux victoires avec à chaque fois quatre buts inscrits, le Racing Club de Strasbourg Alsace accueille l’Olympique Lyonnais, neuvième et un point devant, qui reste sur une victoire face à Nice en championnat mais s’est incliné en Ligue des champions, mercredi.

Pour ce match, Thierry Laurey s’appuie sur ses cadres. Son 4-3-3 ressemble trait pour trait à celui tombeur d’Amiens le weekend dernier. Dimitri Liénard fait son retour au milieu. Réaliste lors des deux dernières journées, le trio Thomasson (1 but, 1 passe)-Mothiba (2 buts, 1 passe)-Ajorque (2 buts, 2 passes) est bien présent aux avant-postes. En face, privé de Memphis, Aouar et Thiago Mendes, blessés, et de Marçal, suspendu, Rudi Garcia aligne un 4-3-3 avec plusieurs surprises : Kenny Tete est préféré à Léo Dubois, Maxence Caqueret connaît sa première titularisation en Ligue 1 et Maxwel Cornet est lui préféré à Bertrand Traoré.

Les compositions d’équipes :

Strasbourg : Sels - Lala, Simakan, Mitrovic, Caci - Fofana, Djiku, Liénard - Ajorque, Thomasson, Mothiba

Lyon : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Koné - Caqueret, Tousart, Reine-Adelaïde - Cornet, Dembélé, Terrier