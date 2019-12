Véritable révélation du Racing Club de Strasbourg cette saison, Mohamed Simakan (19 ans) impressionne. Le latéral droit, qui peut aussi évoluer dans l’axe et qui est également international français U20 compte déjà 17 matches au compteur cette saison. Impressionnant dans l’impact et le placement à l’image de ses matches contre le Paris Saint-Germain ou encore l’Olympique Lyonnais, il a conduit au repositionnement de Kenny Lala un cran plus haut.

D’après les informations de RMC Sport, le Racing Club de Strasbourg aimerait prolonger le bail d’un joueur actuellement sous contrat jusqu’en juin 2021. Ainsi, il serait en passe de signer un contrat jusqu’en juin 2023, soit une prolongation de deux années. Pour le moment, les différents parties semblent positifs quant à l’issue de ce dossier.