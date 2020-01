Toulouse est lanterne rouge de Ligue 1, avec seulement 12 points et a été piteusement éliminé de la Coupe de France par Saint-Pryvé Saint-Hilaire, club de National 2 samedi dernier. Antoine Kombouaré a été limogé, deux mois et demi après son arrivée. En conférence de presse, le président du TFC a confirmé le choix Denis Zanko.

« Denis Zanko a pris l’équipe en stage et est préposé à rester à sa tête jusqu’à la fin de la saison. Le club est dans sa pire situation depuis le rachat en 2001. Les derniers résultats ont été très difficiles ces dernières semaines et le choix de Denis Zanko semble le meilleur, et je le remercie de relever ce challenge », a-t-il déclaré.