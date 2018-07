Depuis la finale perdue par la Belgique contre la France, Thibaut Courtois n’en finit plus de rager sur les Bleus. Alors forcément, la victoire de la France en finale de la Coupe du Monde n’est pas bien passée pour le portier de la Belgique, par ailleurs récompensé du titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde. Interrogé par la RTBF, le portier des Blues a avoué avoir éteint la télévision avant le coup de sifflet final pour ne pas voir la France célébrer le titre mondial. « J’ai regardé la finale, mais j’ai éteint la télé à la 94ème : je n’avais pas du tout envie de voir la France célébrer sa victoire. »

Avant de rajouter qu’il avait rallumer la télévision pour la divulgation du nom du meilleur gardien de la compétition. « Mes potes m’ont ensuite dit que Modric venait de recevoir le trophée de "Meilleur Joueur", et qu’ils allaient annoncer le nom du "Meilleur Gardien". Quand mes potes m’ont dit que c’était moi, j’ai rallumé la télé et je suis revenu en arrière pour le revivre "en direct" ! C’est un honneur incroyable, je suis content d’avoir fait beaucoup d’arrêts pour aider l’équipe. Mais ce n’était pas le plus important, je voulais aller le plus loin possible. » Car, malgré ce trophée de meilleur gardien, Thibaut Courtois ne digère toujours pas l’élimination contre la France...