Il l’avait annoncé, c’est désormais chose faite. Tim Howard raccroche les crampons après plus de 600 matchs en tant que professionnel. En effet, le désormais ex-gardien des Colorado Rapids qui n’a pas su se qualifier pour les playoffs de Major Soccer League et marque donc la fin de sa saison.

Le joueur de 40 ans est passé par Everton (413 matchs) ou encore Manchester United où il a remporté le Community Shield (2003) et la Coupe d’Angleterre (2004). En sélection, il a disputé 121 rencontres avec deux Gold Cup (2007, 2017) avec les États-Unis.

One last time at home #Rapids96 pic.twitter.com/tigRNlU5PG

— Tim Howard (@TimHowardGK) September 29, 2019