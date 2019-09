Hugo Lloris (32 ans) entame cette année sa huitième saison avec Tottenham, club qu’il a rejoint le 31 août 2012. Le gardien champion du monde a évolué plus de 300 fois avec le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Cependant, s’il s’inscrit dans la durabilité avec le club anglais, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’exclut pas un départ comme il l’a confié dans France Football.

« Je ne pense pas (finir à Tottenham). Je pense que j’ai encore quelques années devant moi. En tout cas, je vais tout faire pour profiter au maximum. Il faudra aussi savoir dire stop au bon moment, mais je ne suis pas contre l’idée de découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être les États-Unis... Je ne sais pas, j’ai toujours eu du mal à regarder le moyen terme. Je suis plus focalisé sur le court terme. Dans le foot, les choses évoluent tellement vite. On est là, demain, on est ailleurs. Il faut être prudent dans les réponses. Après, je peux aussi finir là-bas. On verra », a-t-il expliqué.

