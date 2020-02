Les huitièmes de finale aller se poursuivent ce mercredi et le finaliste de la dernière édition, Tottenham affronte le RB Leipzig.

A domicile, Tottenham se présente dans un 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages. Devant lui, Serge Aurier, Davinson Sanchez, Tobi Alderweireld et Ben Davies se présentent en défense. Aligné en tant que sentinelle, Harry Winks est associé à Gedson Fernandes et Giovani Lo Celso. Dele, Alli, Steven Bergwijn et Lucas Moura composent l’attaque.

De son côté, le RB Leipzig mise sur un 3-5-2 assez classique avec Petar Gulacsi en tant que dernier rempart. Lucas Klostermann, Ethan Ampadu et Marcel Halstenberg composent la défense. Le double pivot est assuré par Marcel Sabitzer et Konrad Laimer alors que Nordi Mukiele et Angelino évoluent en tant que pistons. Christopher Nkunku soutient Patrik Schick et Timo Werner en attaque.

Les compositions :

Tottenham : Lloris - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies - Gedson, Winks, Lo Celso - Alli, Lucas, Bergwijn

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino - Nkunku - Schick, Werner