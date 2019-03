Auteur de 23 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec le Toulouse FC, Corentin Jean n’a pas marqué un seul but et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Et le joueur de 23 ans ne pourra pas améliorer ses statistiques prochainement. Ce jeudi, les Violets ont en effet expliqué que l’ancien joueur de l’AS Monaco était sérieusement touché.

« L’incident a eu lieu mercredi matin, lors de l’entraînement du jour. Corentin Jean devait quitter la séance prématurément, soutenu par deux membres du staff. Après une batterie d’examens réalisée ces dernières heures, le diagnostic est tombé. L’attaquant, arrivé au TFC en janvier 2017, souffre d’une sérieuse blessure qui le verra, malheureusement, être absent des terrains plusieurs mois », peut-on lire dans le communiqué du club de Ligue 1.