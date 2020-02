Samedi, l’Olympique de Marseille a conforté sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 en s’imposant face à Toulouse (1-0), plus que jamais lanterne rouge du championnat. Si Dimitri Payet a brillé, comme Steve Mandanda, pour offrir les trois points aux hommes d’André Villas-Boas, les Toulousains ont perdu leur nouveau gardien titulaire, Lovre Kalinić (29 ans). Touché à la cuisse après un dégagement, le Croate a cédé sa place à l’ancien capitaine du club, Baptiste Reynet (29 ans). L’ancien Dijonnais a récemment perdu sa place de titulaire au profit du portier prêté par Aston Villa. Une nouvelle qu’il avait apprise par le biais de la presse et qui avait fait monter le ton entre le joueur et la direction toulousaine.

A l’issue de la rencontre perdue au Vélodrome, Denis Zanko, l’entraîneur du Téfécé, s’est exprimé en conférence de presse sur la rentrée de son gardien français et est revenu sur les troubles récents en interne liés à cette situation : « je crois qu’il y a eu un épiphénomène avec l’arrivée de Lovre et ce qui s’est passé avec Baptiste. Je ne vais pas vous dire que ça s’est géré tranquillement… Il fallait entrer en connexion avec le joueur. Il y a eu de sa part une forme de frustration et elle était légitime. Puis il s’est remis dans le travail, tout simplement, car c’est un professionnel. Il s’est connecté avec le staff et l’ensemble des joueurs. Si bien qu’aujourd’hui il était tout simplement prêt à pallier la blessure de Lovre, qui a eu un problème musculaire sur un dégagement. Affaire à suivre ». Le TFC accuse 12 points de retard sur le premier non relégable, Dijon. À 14 journées de la fin du championnat.