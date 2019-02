Toulouse reçoit Reims dans le cadre de la 24e journée. Le club de la ville rose n’a plus gagné depuis 4 rencontres toutes compétitions confondues et doit donc retrouver de la confiance. Une tâche pas forcément évidente face aux Rémois.

Ces derniers réalisent un exercice très satisfaisant avec une 8e place en championnat. Ils restent d’ailleurs sur deux victoires acquises face à Guingamp et l’OM. Leya Iseka et Gradel sont titulaires côté toulousain alors que Cafaro est associé à Dingomé et Oudin chez les Champenois.

Les compositions :

Toulouse : Reynet - Diakité, Jullien, Shoji, Sylla - Sangaré, Cahuzac - Dossevi, Durmaz, Gradel - Leya Iseka.

Reims : Mendy - Foket, Abdelhamid, Engels, Kamara - Romao, Chavalerin - Oudin, Dingomé, Cafaro - Suk.