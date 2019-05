Depuis quatre ans, l’Inter était suivi de très près par l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier. L’instance européenne et le club italien avaient en effet signé un accord autour du FPF en mai 2015. Et ce vendredi, l’UEFA a publié un communiqué pour expliquer que les Nerazzurri, ainsi que le FC Astana et le Beşiktaş, avaient respecté cet accord, qui vient de se terminer.

« La Chambre d’enquête de l’Organisme de contrôle financier des clubs a confirmé que le FC Astana, le Beşiktaş et l’Internazionale ont été considérés comme conformes à l’objectif global de leurs accords, signés en mai 2016 pour Astana et en mai 2015 pour les deux derniers. Par conséquent, ils ont maintenant tous quitté ce régime de règlement », peut-on lire dans le communiqué. Une bonne nouvelle donc pour l’Inter en vue du mercato.