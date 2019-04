Cette nuit avait lieu le match entre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans et les Warriors de Golden State en NBA. Avant la rencontre, le pivot des Pelicans, Cheick Diallo, s’est affiché avec le maillot 2018/2019 du Stade Rennais.

C’est son compatriote malien, Hamari Traoré, l’arrière-droit de Rennes, qui lui a fait cadeau de cette tunique. Ce n’est pas la première fois qu’une star d’une autre discipline porte le maillot breton, puisque le sprinteur jamaïcain Usain Bolt l’avait déjà vêtu, pour encourager les Rennais avant une finale de Coupe de la Ligue en 2013 (défaite 1-0 contre l’ASSE).

Checking in with @cheick_diallo13 #doitBIG #Pelicans vs Warriors on @FOXSportsNOLA 7 pm CT pic.twitter.com/NIwplFoGLO

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 9 avril 2019