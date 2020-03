Les championnats européens sont à l’arrêt complet et désormais les confinements des populations sont mis en place un peu partout sur le continent. Ce mardi, l’UEFA s’est réunie pour statuer différentes choses comme la reprise des compétitions nationales et européennes et décider d’une nouvelle date pour l’Euro 2020, décalé à 2021.

Une date est pour le moment privilégiée par l’instance européenne pour permettre une reprise progressive du football. Il s’agit du 13 mai, comme indique Sport. Elle n’a pas été choisie au hasard puisqu’à coup de trois matches par semaine sans interruption, elle permettrait aux différentes compétitions de se conclure pour le 30 juin, date à laquelle se terminent les contrats des joueurs.