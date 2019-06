Alors que le Brésil, l’Argentine et le Chili sont déjà assurés de participer aux demi-finales de la Copa America, le dernier ticket sera remis au vainqueur du match entre l’Uruguay et le Pérou. Les premiers ont impressionné en phase de poules avec notamment une belle victoire contre le Chili (1-0). Pour la Blanquirroja, c’est plus compliqué et il faudra se relever après unbe

L’Uruguay d’Oscar Tabarez s’établit dans un 4-4-2 bien rodé avec Fernando Muslera dans les cages. Martin Caceres, José Maria Gimenez, Diego Godin et Giovanni Gonzalez forment la défense derrière le double pivot constitué de Nahitan Nandez et Federico Valverde. Les couloirs sont occupés par Rodrigo Bentancur et Giorgian De Arrascaeta alors que le duo Edinson Cavani - Luis Suarez est aligné.

De son côté, le Pérou s’organise dans un 4-3-3. Si les buts sont occupés par Pedro Gallese, Luis Advincula, Carlos Zambrano, Luis Abram et Miguel Trauco forment la défense péruvienne. Renato Tapia et Yoshimar Yotun évoluent au cœur du jeu. Aligné en pointe de l’attaque, Paolo Guerrero est soutenu par André Carrillo, Christian Cueva et Edison Flores.

Les compositions :

Uruguay : Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Gonzalez - Bentancur, Nandez, Valverde, De Arrascaeta - Cavani, Suarez

Pérou : Gallese - Advincula, Zambrano, Abram, Trauco - Tapia, Yotun, Florés - Carillo, Cueva - Guerrero

