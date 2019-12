Qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et en course pour la quatrième place en Liga, Valence va vivre une deuxième partie de saison pour le moins animée. Et il va falloir recruter à certains postes, le tout avec des contraintes financières importantes. Le poste de latéral droit est l’une des priorités de la direction, puisque Cristiano Piccini est blessé de longue date, alors que Thierry Correia, recruté pour 12M€ l’été dernier, n’entre pas dans les plans d’Albert Celades.

Daniel Wass joue très souvent à ce poste, mais la formation espagnole souhaite visiblement un vrai latéral de métier. Selon La Gazzetta Dello Sport, l’actuel huitième de la Liga aurait jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi (28 ans), le joueur de l’AS Roma. Valence veut un prêt, mais pour l’instant, la Louve ne souhaite s’en séparer que sous forme de transfert définitif.