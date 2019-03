La qualification de Valence pour la finale de la Coupe du Roi a rendu complètement fou toute une ville. L’ancien Lyonnais a filmé l’ambiance incroyable dans les rues de la ville espagnole et la communion entre les joueurs et les supporters hier soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le stade du Bétis Séville, où aura lieu la finale le 25 mai prochain face au FC Barcelone, promet d’être un véritable chaudron.