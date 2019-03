Zinedine Zidane est de retour au Real Madrid et si les rumeurs mercatos nous enflamment tous les jours, c’est aussi le cas pour l’entraînement. Aujourd’hui, retrouvez la belle connexion entre le technicien français et le défenseur brésilien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ZZ n’a rien perdu de sa technique, la preuve en images.