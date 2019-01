Ah les fameux toros et ses petits ponts ! A Arsenal, l’heureux vainqueur a cette fois-ci été Alexandre Lacazette, qui a réussi à placer le ballon entre les jambes d’un de ses coéquipiers lors de l’exercice. Et évidemment, l’ancien Lyonnais était très content. Il nous a donc gratifié d’une célébration pour le moins originale, imité quelques secondes plus tard par son complice sur le terrain Pierre-Emerick Aubameyang.