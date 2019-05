La finale de Ligue des Champions océanienne se jouait ce samedi et l’AS Magenta et Hienghène Sport ont eu du mal à se départager, ne marquant qu’à une seule reprise. Mais quel but ! Une frappe monumentale de plus de 60 mètres qui lobait le gardien de l’AS Magenta, à la 65e minute. Le héros du match se nomme Amy Antoine Roine, et il ne devrait pas oublier de si tôt son titre de champion.