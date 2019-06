Pour tous ceux de la génération 1980 et pour tous les autres, Captain Tsubasa, alias Olive et Tom a fait son grand retour ce dimanche sur TF1. Le plus célèbre dessin animé sur le football a été totalement retravaillé avec la technologie de 2019.

Mais que les fans d’Olivier Atton, de Thomas Price, de Mark Landers, de Ben Becker et des emblématiques frères Derrick et leur catapulte infernale se rassurent, l’histoire est la même. Voici d’ailleurs le tout nouveau générique en français qui vous permettra de retrouver les héros préférés de ce mythique manga japonais...

