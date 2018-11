Interrogé par AS TV dans une longue interview, le meneur de jeu du Rayo Majadahonda, Enzo Zidane, a dévoilé en fin d’entretien son onze de rêve. Et sans surprise, on retrouve beaucoup de joueurs actuels du Real Madrid, où a été formé le fils de Zinédine. Deux petites exceptions néanmoins au milieu de terrain et en attaque, que nous vous laissons découvrir dans cette vidéo.