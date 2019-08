À l’occasion de sa tournée américaine, le FC Barcelone affrontait le Napoli lors d’une rencontre amicale au Michigan Stadium. Antoine Griezmann, arrivé cet été en provenance de l’Atlético Madrid pour 120M€, a inscrit son premier but avec les Blaugranas. Sur un joli centre de Jordi Alba, Griezmann a poussé le cuir au fond des filets. Malgré l’absence de Lionel Messi pour cause de blessure, le trio d’attaque composé de Suárez, Griezmann et Dembélé s’est montré efficace. Le match s’est terminé sur un score de 0-4 pour les Blaugranas, avec un doublé de Suárez (48’, 58’), le fameux but de Griezmann (56’) et une réalisation de Dembélé (63’).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10